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Найшвидшу Hyundai Elantra випробували у Нюрбургринзі: відео

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Hyundai Elantra - фото 1
Hyundai Elantra / motor1

Південнокорейська компанія Hyundai Motor готується представити найшвидшу модифікацію Elantra нового покоління з літерою N. Перед дебютом марка вирішила випробувати седан на німецькій трасі Нюрбургринг.

Трихвилинне відео з заїзду, на якому коло Нюрбургринга проходить закамуфльований прототип Elantra N, з'явилося на шпигунському каналі CarSpyMedia в YouTube.

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Під щільним маскуванням видно відмінності від "молодшої" версії Elantra N Line, зовнішність якої Hyundai розсекретив в липні. Модель суббренда N отримала особливі колісні диски з низькопрофільною гумою, патрубки вихлопної системи, рознесені по боках заднього бампера, і великий спойлер на кришці багажника.

Дебют Hyundai Elantra N може відбутися до кінця цього року. Наразі в "гарячу" лінійку N південнокорейської марки входять три моделі: Veloster N, i30 N і i20 N, представлений цього тижня.

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