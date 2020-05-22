Її захочуть усі: готується до виходу книга рецептів за мотивами серіалу ДРУЗІ

Ще у лютому було оголошено, що через 15 років після виходу останньої серії "ДРУЗІв" легендарна шістка – Росс, Фібі, Чендлер, Рейчел, Моніка і Джої – повернеться на екрани. Але, як виявилося, на цьому сюрпризи не закінчуються.

Компанія HBO Max пообіцяла шанувальникам спеціальний епізод, а Variety доповнили, що він складатиметься з проникливих інтерв'ю з акторами. Однак коронавірус вніс корективи у ці плани, зйомки заморожені щонайменше до кінця літа, а дата виходу епізоду – невизначена, але засмучуватися рано.

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Спеціально для фанатів була створена "Офіційна кулінарна книга" за мотивами легендарного проєкту. Світ вона побачить вже 22 вересня, а поки ж доступна для попереднього замовлення на Amazon за 29,99 долара.

До книги увійшли понад 90 рецептів, які підійдуть і таким професіоналам "смачної" справи, як Моніка Геллер. І тим, хто готується почати свій кейтеринг-бізнес, як Фібі Буфе. І тим, хто примудряється зіпсувати навіть найпростішу страву, як Рейчел Грін. Ну і просто тим, хто любить їжу так само сильно, як Джої Трібіані.

У збірнику фанати знайдуть ідеї для закусок, основних страв, десертів і напоїв, серед яких і такі знакові, як індичка від Моніки, трайфл від Рейчел, сендвіч Росса, печиво від бабусі Фібі і багато іншого. Крім того, кожен рецепт супроводжується вказівкою на епізод, в якому цю страву згадано.

Нагадаємо, серіал "Друзі" виходив на екрани з 1994 по 2004 рік, за цей час було знято 10 сезонів і в цілому 236 епізодів. Завершення серіалу стало кінцівкою цілої епохи для каналу NBC і для всього американського телебачення. За оцінкою журналу Forbes, у 2004 році Дженніфер Еністон, яка зіграла в серіалі одну з головних ролей, стала найвпливовішою медіазіркою у світі. Серіал продовжує приносити прибутки і після закриття – завдяки повторним показам.

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