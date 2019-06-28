Додавання у стовпчик: проста математична задача розділила користувачі мережі

У соцмережі Twitter розгорілася справжня дискусія навколо додавання двох чисел. Так, користувач з ніком @Wparks91 звернувся з питанням з математики початкових класів, і отримав одну відповідь, але різні варіанти вирішення.

"Що відбувається у вас в голові при вирішенні 27 плюс 48", – поцікавився блогер на своїй сторінці у Twitter. Виявилося, що багато хто по-своєму вирішували це завдання.

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Here goes another one pic.twitter.com/xTEGfwcg2a — Walty Walt (@Wparks91) June 26, 2019

Більшість людей стали відповідати, що спочатку додають 20 і 40, а потім залишки – 7 і 8. У результаті вони підсумовують отримані числа і знаходять відповідь.

Дівчина під ніком @istylekinks запропонувала додати 8 і 7, а потім додати одиницю до 4 і 2: "8 плюс 7 це 15, додаємо 1. 4 плюс 2 плюс 1 буде 7. У сумі 75".

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