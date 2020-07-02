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Експерти розповіли, як відмова від солі впливає на схуднення

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Ці поради допоможуть схуднути без страждань - фото 1
Ці поради допоможуть схуднути без страждань

Навіть якщо вам не світить цьогоріч відпочинок на морі. І всі ми знаємо, що є причиною цього. Це геть зовсім не означає, що у вас відсутнє бажання позбутися зайвих кілограмів і сантиметрів. Розповідаємо, як просто та без страждань це зробити!

Позбутися від жирових відкладень на животі, як правило, дуже складно, зазначають лікарі-дієтологи, але реально, якщо дотримуватися певних правил харчування.

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У першу чергу необхідно замінити сіль на прянощі. Звичайно, сіль корисна, але в певних кількостях, а ось її надлишок може призводити до набряклості, оскільки сіль затримує рідину в організмі. Щойно ви перестанете додавати сіль у страви, то вже через кілька тижнів результат буде очевидним. Сіль можна замінити на спеції, що буде корисніше для здоров'я і фігури.

Сіль дієтологи рекомендують замінити на спеції - фото 413583
Сіль дієтологи рекомендують замінити на спеції

По-друге, зверніть увагу на петрушку. Як давно відомо, вона активно допомагає у боротьбі із зайвою вагою. Додавайте петрушку всюди. Ця зелень чудово підходить як для салатів, так і для супів і других страв. Петрушка до того ж насичує їжу приємним смаком і ароматом. Вона містить багато вітамінів і корисних речовин, володіючи також легкою сечогінною дією.

Додавайте до страв петрушку - фото 413584
Додавайте до страв петрушку

Дієтологи радять їсти якомога більше огірків, оскільки цей низькокалорійний продукт надовго втамовує голод. Також огірки допомагають знімати набряки, а це дуже важливо для підтримки стрункої фігури.

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Джерело: Голос
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