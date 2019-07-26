Їм начхати: названі найбільш байдужі авіалінії світу

Британська асоціація споживачів Which? назвала авіакомпанії, які найбільш байдужі до скарг пасажирів.

Лідирують в антирейтингу British Airways і Ryanair.

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Відзначається, що 2,5 тисячі пасажирів взяли участь в опитуванні, на основі якого і був складений рейтинг. Людей попросили оцінити якість роботи персоналу і чуйність при розв'язанні проблем. У результаті, 44% респондентів були незадоволені роботою авіаліній. Причому найбільше невдоволення висловили на адресу British Airways: 75% опитаних пасажирів залишилися ні з чим після скасування або перенесення рейсу.

Друге місце рейтингу посідає Ryanair (63% незадоволених пасажирів), а на третьому – EasyJet (49%). При цьому найбільш чуйними назвали авіакомпанії Norwegian Air і Jet2. У 92 відсотках випадків клієнти залишилися задоволені сервісом.

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