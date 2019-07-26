Скільки води потрібно випити під час польоту: порада медиків

Достатня кількість води – поняття індивідуальне і залежить, наприклад, від ваги людини. Однак перші симптоми зневоднення – головний біль, втома, нудота і сухість у роті – є чіткими і легко помітними ознаками. Розповідаємо вам, скільки потрібно пити води під час польоту, щоб не почуватися кепсько.

Аерокосмічна медична асоціація (AsMA) у літаку рекомендує пити близько 0,25 літра на годину. Екіпаж часто бере до уваги цю норму і пропонує воду пасажирам. Тому бажано пити воду кожного разу, коли її пропонують. Гідратація (поповнення вмісту води в організмі) особливо важливе для дітей, літніх людей і вагітних жінок. Можна самостійно вжити деякі профілактичні заходи.

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Якщо ви збираєтеся в тривалий політ, непогано було б випити пляшку води під час очікування посадки на борт. Ви також можете взяти пляшку з собою. Проносити повну тару крізь пункт огляду в аеропорту не дозволяється. Але в більшості європейських країн можна пити воду з-під крана, тому, якщо є порожня місткість, її можна наповнити з будь-якого крана в аеропорту, перш ніж відправитися до виходу на посадку. Воду також можна купити в duty free.

Пийте воду під час очікування польоту

Любителям відновлювати баланс рідини за допомогою солодкої газованої води варто врахувати, що в польоті це далеко не найкращий варіант. По-перше, солодка вода погано тамує спрагу, а по-друге, має сечогінний ефект, тобто фактично збільшують втрату води організмом. Те ж стосується кави й алкоголю. Якщо замовляєте ці напої на борту літака, попросіть подати до них трохи води. Або віддайте перевагу зеленому чаю.

Щоб уникнути можливого дискомфорту, викликаного сухим повітрям літака, також може бути хорошим рішенням зволоження тіла ззовні. Якщо ви відчуваєте сухість в очах, можете тримати очні краплі у своїй ручній поклажі. Зволожуючі спреї для носа також можуть виявитися корисними. Замість контактних лінз, можливо, краще використовувати звичайні окуляри.

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