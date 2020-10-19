Доросла дочка Джуда Лоу похвалилася ідеальною талією

Дочка відомих батьків Джуда Лоу і Седі Фрост – Айріс, поділилася новими знімками в красивому літньому вбранні.

19-річна дівчина позувала в яскравому топі на запах і спідниці-міді, які підкреслили її струнку фігуру.

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Взула вона гумові шльопанці і доповнила образ кількома золотими прикрасами. Волосся моделі було укладене у великі локони. Де саме були зроблені ці знімки, не ясно, але, схоже, Айріс зараз на відпочинку.

Нещодавно дівчина опублікувала серію знімків в екстравагантному образі, який складався з блакитного сарафана з яскравим принтом, кепки і величезних сонцезахисних окулярів. Але головною родзинкою цього лука став яскравий манікюр моделі і стрази на її зубах.

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