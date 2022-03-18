Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

"Їхали мінним полем": Вакарчук показав жінку, яка вирвалася з блокади Маріуполя – відео

  • 105
Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук опублікував розповідь мешканки Маріуполя, яка вирвалася з блокади і стверджує, що міста вже немає...

Так, жінка розповіла артисту, як вночі під обстрілами по мінному полю рятувалася в колоні авто.

Це вадливо: Символ відродження та перемоги: Go_A презентували новий трек Kalyna

Емоційна розповідь викликала у зірки сльози. Машина героїні відео, за її словами, натрапила на димову міну, тому вони змушені були відірватися від решти авто.

"Маріуполя як міста вже немає, немає жодного будинку, щоб не було влучень. Люди тікають, йдуть по трасі з сумками куди очі дивляться. Якщо починається повітряна атака, це просто пекло. Це навіть не гради, ми вже не боїмося градів. Повітряна атака – це зверху і на повне знищення", – каже жінка.

І ще: Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії

пропозиції партнерів
Новини