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"Їхали мінним полем": Вакарчук показав жінку, яка вирвалася з блокади Маріуполя – відео
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Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук опублікував розповідь мешканки Маріуполя, яка вирвалася з блокади і стверджує, що міста вже немає...
Так, жінка розповіла артисту, як вночі під обстрілами по мінному полю рятувалася в колоні авто.
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Емоційна розповідь викликала у зірки сльози. Машина героїні відео, за її словами, натрапила на димову міну, тому вони змушені були відірватися від решти авто.
"Маріуполя як міста вже немає, немає жодного будинку, щоб не було влучень. Люди тікають, йдуть по трасі з сумками куди очі дивляться. Якщо починається повітряна атака, це просто пекло. Це навіть не гради, ми вже не боїмося градів. Повітряна атака – це зверху і на повне знищення", – каже жінка.
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