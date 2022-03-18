Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії

З кожним днем все більше світових компаній покидають РФ, демонструючи підтримку Україні у війні з окупантами. Але залишаються і ті, хто не готовий втрачати гроші навіть у такій ситуації.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали про те, які світові бренди продовжують звичайну роботу на території країни-агресора. Ці компанії не покинули економічну діяльність у той час, коли майже весь світ бойкотує РФ через криваву війну.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з СЕО міжнародної компанії Nestle Марком Шнайдером зауважив про неетичність роботи компанії в Росії. У підсумку Nestle залишається працювати в РФ, проте компанія призупинила інвестиції та рекламу на території країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Nestle підпорядковуються такі бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, "Світоч", "Торчин" та "Мівіна".

Також досі працює американська компанія Mars, хоч теж призупинила всі інвестиції, експорт та імпорт. Їй належать: Snickers, MARS, Twix, Bounty, Milky Way, M&M's, Maltesers, DOVE, PEDIGREE, CHAPPI, Whiskas, Kitekat, SHEBA та інші.

У Лондоні досі тримають акції проти Danone і Unilever, які теж не зупиняють працювати з агресором. Компанія Danone продає в Україні молочні продукти під торговими марками Актімель, Активіа, Даніссімо, Danone, Простоквашино, Простоквашино для малят, Растішка, YoPro, Paw Patrol, Frozen, Avengers, Alpr" та Актуаль.

Британська компанія Unilever продає такі продукти: Lipton, Brooke Bond, Бесіда, Calvé, Crème Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellmann's, Балтімор (кетчупи, томатна паста, майонези, соуси, гірчиця, оцет), Pomo d'Oro, Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight.

Також продовжують бізнес в РФ і компанії, що є найбільшими платниками податків до її бюджету: Philip Morris, PepsiCo, Leroy Merlin та інші, – підкреслюють у ЦПД при РНДО.

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