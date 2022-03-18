Символ відродження та перемоги: Go_A презентували новий трек Kalyna

Український гурт Go_A представив пісню про символ України — калину. Слухайте надихаючий трек про перемогу, відродження та щасливе майбуття нашої держави!

Обкладинка пісні Go_A – промовисте віддзеркалення сьогодення України. Сік калини на руках схожий на кров, якою стікає зараз наша країна в наслідок нападу Росії.

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У дні страшної війни гурт заспівав про калину, що з давніх-давен є символом України. В основі композиції традиційно старовинна українська народна пісня і в ній важливі слова: "Рости, моя калина". Вони звучать як замовляння про відродження України, яке обов’язково буде.

Слухайте пісню онлайн:

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