Їх у світі найменше: названі найрідкісніші знаки Зодіаку

Кожній людині хочеться бути унікальною, тому багато хто вдається в питання: який знак Зодіаку є найрідкіснішим? Під найрідкіснішим знаком народжується лиш 6% всього населення нашої планети.

Експерти пояснюють, що поширеність знаків Зодіаку безпосередньо залежить від сплесків і спадів народжуваності протягом року. А сама народжуваність йде нерівномірно. Отже, астрологи кажуть, що найнечисленнішими знаками є Водолій (6,3% населення), Овен (7%) і Стрілець (7,3%). Про це пише stylecaster.

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Овен доволі рідкісний знак Зодіаку. Чомусь в березні і квітні діти народжуються не дуже часто. Сам же Овен пристрасний і активний. Він весь час намагається знайти себе справжнього.

Стрілець теж вважається одним з найбільш рідкісних знаків Зодіаку. Він ледачий, не любить рутинну роботу і йому не подобаються сімейні зобов'язання. Стрілець намагається уникати проблем і труднощів. Знак Зодіаку нечисленний, оскільки з 22 по 28 листопада дуже сильно знижується народжуваність.

Водолій. Найрідкісніший серед знаків Зодіаку. Любить життя і ненавидить рутину, проблеми і зобов'язання перед іншими. Водолій завжди відкритий до експериментів, нових знайомств і пригод. Він відданий тим, хто любить його, не звик зраджувати, і буде любити свого обранця до кінця життя. Цей знак зустрічаються рідше за інших згідно зі статистикою. Однак в реальному житті ви можете зустрічати переважно їх. Причина в тому, що вони схожі один на одного. І можливо, ви просто вмієте залучати цих цікавих представників.

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