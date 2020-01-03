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Єву Лонгорію підловили на використанні фотошопу

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Єва Лонгорія - фото 1
Єва Лонгорія / peopletalk

Відома американська актриса Єва Лонгорія погоріла на фотошопі своєї фігури в купальнику.

Так, в Instagram-stories зірка опублікувала новий знімок в бікіні, на якому похвалилася стрункою фігурою.

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Однак, як виявилося, ідеальні форми Лонгорії на знімку – результат фотошопу. Скоріш за все, публікуючи нову фотографію, Єва не звернула увагу на те, що припустилася ляпу – випадково замазали собі пупок.

Примітно, що актриса і без фотошопу має доволі стрункі форми. Після народження первістка, Лонгорія всерйоз зайнялася своєю фігурою, і через деякий час з'явилася перед шанувальникам вже помітно стрункішою.

Єву Лонгорію підловили на використанні фотошопу - фото 377864

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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