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Європу раптово засипало снігом

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Європу раптово засипало снігом - фото 1

У невеликій європейській країні Андоррі влітку випав сніг. Очевидці діляться в соціальних мережах відео сильного снігопаду.

Андорра розташована в східній частині Піренейського півострова. Клімат у цій країні досить м'який, завдяки близькості Середземного моря. Країна з усіх боків оточена Піренеями, що захищає її від холодних північних вітрів.

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Зазвичай влітку денна температура повітря досягає +22 градусів, вночі спостерігається близько 10 градусів тепла. Проте зараз вулиці та будинки Андорри засипало снігом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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