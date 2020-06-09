Європу раптово засипало снігом

У невеликій європейській країні Андоррі влітку випав сніг. Очевидці діляться в соціальних мережах відео сильного снігопаду.

Андорра розташована в східній частині Піренейського півострова. Клімат у цій країні досить м'який, завдяки близькості Середземного моря. Країна з усіх боків оточена Піренеями, що захищає її від холодних північних вітрів.

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Зазвичай влітку денна температура повітря досягає +22 градусів, вночі спостерігається близько 10 градусів тепла. Проте зараз вулиці та будинки Андорри засипало снігом.

Et une belle vue enneigée ce 8 juin de @grandvalira vers 2200m #andorra pic.twitter.com/zwsVcjdiUB — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 8, 2020

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