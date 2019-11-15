Європу накрив потужний снігопад: перші фото

Передчасна зима принесла Європі снігові бурі і повені. Через сильний снігопад на південному сході Франції залишилися без електрики 200 тисяч домоволодінь.

Як уточнив представник компанії електропостачання Enedis, без світла залишилися жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер і Рон. Основною причиною збоїв електропостачання є обриви ЛЕП в результаті падіння дерев, що не витримують ваги снігу.

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За даними ЗМІ, у четвер увечері в результаті снігових заметів на залізниці між Греноблем і Ліоном зупинився поїзд. Склад довелося евакуювати. Також 14 листопада в семи департаментах регіону був оголошений помаранчевий рівень загрози у зв'язку з сильними снігопадами і ожеледицею.

Несподівано ранні снігопади паралізували дорожній рух і у багатьох країнах Європи. Тим часом прибережні райони через проливні дощі і сильні вітри накрили сильні повені. Зокрема, на італійських вулицях утворилися бурхливі потоки, а багато будинків і магазини виявилися залитими брудною водою.

У ряді країн Європи зима настала в цьому році з випередженням графіка. В Австрії через сильні снігопади було перервано рух на багатьох дорогах і автострадах. У багатьох районах за добу випало від 20 до 70 сантиметрів снігу. Основна складність з його прибиранням пов'язана з тим, що сніг мокрий і важкий.

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