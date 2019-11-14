Прийшла весна: у Києві зацвіли сакури

Японські вишні в середині листопада розпустилися на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі столиці. Жителі Києва не перестають радіти теплій осені.

Цьогоріч осінь приємно вражає українців у всіх куточках нашої країни. Так, на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі Києва помітили сакури, якій буйно розквітнули. Кияни радіють теплій погоді та милуються квітками.

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У комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Дніпровського району говорять, що цвітуть сакури спеціального сорту.

"На бульварі Верховної Ради зараз цвітуть сакури особливого сорту. Вони цвітуть двічі на рік – навесні і восени. Взагалі довжина бульвару становить 1,8 кілометра. І на алеї довжиною в 1,6 кілометра у нас висаджено 210 дерев сакури. Там росте п'ять видів сакури. Один з них – цей незвичайний сорт, який цвіте восени", – розповів Євген Ковшун.

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