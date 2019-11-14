Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки День студента Перші ластівки

Прийшла весна: у Києві зацвіли сакури

  • 25
У Києві розцвіли сакури - фото 1
У Києві розцвіли сакури / 44

Японські вишні в середині листопада розпустилися на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі столиці. Жителі Києва не перестають радіти теплій осені.

Цьогоріч осінь приємно вражає українців у всіх куточках нашої країни. Так, на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі Києва помітили сакури, якій буйно розквітнули. Кияни радіють теплій погоді та милуються квітками.

І ще: Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища

Прийшла весна: у Києві зацвіли сакури - фото 368000

У комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Дніпровського району говорять, що цвітуть сакури спеціального сорту.

"На бульварі Верховної Ради зараз цвітуть сакури особливого сорту. Вони цвітуть двічі на рік – навесні і восени. Взагалі довжина бульвару становить 1,8 кілометра. І на алеї довжиною в 1,6 кілометра у нас висаджено 210 дерев сакури. Там росте п'ять видів сакури. Один з них – цей незвичайний сорт, який цвіте восени", – розповів Євген Ковшун.

Читайте також: Осінь в Києві побила ще два температурних рекорди

Джерело: segodnya
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7479
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 748
Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
  • 12 листопада, 10:38
  • 1312
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна