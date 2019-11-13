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Венецію затопило після проливних дощів: фоторепортаж

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Венецію затопило після проливних дощів: фоторепортаж - фото 1

У Венеції рівень води піднявся до позначки у 187 см. Понад 80 відсотків території знаменитого міста опинилося під водою. "Висока вода" наступила через дощі та вітер з моря.

Площа Святого Марка повністю затоплена, рівень води перевищив там один метр. Також підтоплено і однойменний собор.

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Вищий рівень води (190 см) було зареєстровано лише в 1966 році, коли через повінь були затоплені не тільки Венеція, а й інші італійські міста, включаючи Флоренцію. При цьому критичною оцінкою вважається 130 см.

Феномен "високої води" у Венеції пов'язаний з підвищенням рівня моря, що трапляється, як правило, восени і навесні та залежить від місячних циклів і припливів.

Венецію затопило після проливних дощів: фоторепортаж - фото 367760

Венецію затопило після проливних дощів: фоторепортаж - фото 367761

Венецію затопило після проливних дощів: фоторепортаж - фото 367762

Венецію затопило після проливних дощів: фоторепортаж - фото 367763

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Джерело: ansa
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