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Європу чекають нові рекордні температури

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Європу накриють рекордні температури - фото 1
Європу накриють рекордні температури / pexels

У Західну Європу прийшла друга теплова хвиля. У деяких країнах стовпчики термометрів піднялися вище 40 градусів.

Метеорологи прогнозують рекордні температури по всій Європі на цьому тижні, включаючи Бельгію, Німеччину і Нідерланди. Так, у французькому місті Бордо в понеділок зафіксували температуру +41,2 градуса, що перевищило рекорд 2003 року. Представник Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс заявила, що такі теплові хвилі носять "ознаку зміни клімату".

До слова: Червень став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень

Європу чекають нові рекордні температури - фото 343179

Як ми бачили в червні, вони стають частішими, вони починаються раніше, і вони стають більш інтенсивними, – зазначила вона.

На більшості території Франції влада оголосила "помаранчевий" сигнал тривоги – другий найвищий рівень попередження. Температура в Парижі може досягти нових максимумів в четвер. Зараз тримається рекорд у +40,4 градуса, встановлений у 1947 році.

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Джерело: bbc
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