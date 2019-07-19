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Червень став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень

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Червень став найспекотнішим у світі - фото 1
Червень став найспекотнішим у світі / pexels

Минулий місяць був найспекотнішим на всій планеті. Середня глобальна температура по всьому світу була на 2,2°C вища, ніж в середньому у 20 столітті.

Так, за останніми даними, середня температура у світі піднялася до 16,4 °C, а площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня.

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що середня глобальна температура була на 2,2°C вища, ніж в середньому у 20 столітті.

Спека була найбільш відчутною в деяких частинах Європи, Росії, Канади та Південної Америки. Вчені попереджають, що рекордні температури триватимуть в результаті зміни клімату.

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Джерело: weather
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