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Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

24 липня в Україні побільшає опадів у вигляді дощів з грозами, які охоплять майже всі області, а температура втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 липня, у середу, майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а сухо та сонячно буде лише на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у середу становитиме +23+26 градусів, на Півдні та Сході, а також у Дніпрі та районах очікується +26+30 градусів. У Києві в середу відчуватимуться процеси конвергенції короткочасний дощ та гроза. Вночі у столиці +13+16 градусів, завтра вдень передбачається +22+25 градусів", – пояснила вона.

Прогноз погоди на 24 липня у містах України:

Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека - фото 342963
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+29
  • Херсон +26+28
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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