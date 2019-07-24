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Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека
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24 липня в Україні побільшає опадів у вигляді дощів з грозами, які охоплять майже всі області, а температура втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
24 липня, у середу, майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а сухо та сонячно буде лише на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря у середу становитиме +23+26 градусів, на Півдні та Сході, а також у Дніпрі та районах очікується +26+30 градусів. У Києві в середу відчуватимуться процеси конвергенції – короткочасний дощ та гроза. Вночі у столиці +13+16 градусів, завтра вдень передбачається +22+25 градусів", – пояснила вона.
Прогноз погоди на 24 липня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +23+25
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +23+25
- Житомир +23+25
- Чернігів +23+25
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +26+28
- Одеса +26+29
- Херсон +26+28
- Полтава +23+25
- Суми +23+25
- Харків +24+26
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +26+28
- Луганськ +26+28
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