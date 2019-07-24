Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека

24 липня в Україні побільшає опадів у вигляді дощів з грозами, які охоплять майже всі області, а температура втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 липня, у середу, майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а сухо та сонячно буде лише на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у середу становитиме +23+26 градусів, на Півдні та Сході, а також у Дніпрі та районах очікується +26+30 градусів. У Києві в середу відчуватимуться процеси конвергенції – короткочасний дощ та гроза. Вночі у столиці +13+16 градусів, завтра вдень передбачається +22+25 градусів", – пояснила вона.

Прогноз погоди на 24 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Миколаїв +26+28

Одеса +26+29

Херсон +26+28

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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