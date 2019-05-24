Європейський день сусідів: анекдоти, приколи та жарти

Як кажуть, сусіди ближчі за родичів, адже при терміновій проблемі, ви звернетеся за допомогою саме до них! Ми підготували для вас кумедні жарти про стосунки між сусідами. Насолоджуйтеся!

Остання п'ятниця травня – Європейський день сусідів. Це чудовий привід завітати до сусідів. Важливо налагодити хороший контакт з усіма сусідами, починаючи з сусідів по шкільній парті й закінчуючи сусідами по будинку.

І ще: Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя

***

– Сусід, що за фігня?! З вашою квартирою підлоготер впорався за два дні, а з нашою квартирою хлопчина возиться вже другий тиждень...

– Ха, так у мене доньці три роки, а вашій – вісімнадцять!

***

Якщо у красивої молодої заміжньої сусідки ліжко скрипить тільки одну хвилину за ніч, у вас є шанси.

***

Вічна дилема сусіда-холостяка: якщо випити ввечері – пропадає ранок.

Якщо не випити – пропадає вечір.

***

Сьогодні на дверях моєї квартири з'явився напис: "ШАНОВНІ СУСІДИ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ТАК ГОЛОСНО І ДОВГО ТРА%АТИСЯ! НЕМОЖЛИВО ЦЕ ЧУТИ!"

Це я написав. Зовнішня реклама, так би мовити.

***

– Діма, а що таке "зона ризикованого землеробства"?

– Це коли твій сусід вирощує на присадибній ділянці мак і коноплю – занадто великий ризик загриміти на справжню зону.

*** Нині добре припаркуватися – велика справа! Мої сусіди так вдало машину у дворі поставили, що тепер другий тиждень нікуди не ній не їздять. Мабуть, дуже шкода їм таке козирне місце втратити. *** – Сусід, ти дістав уже стіни свердлити вдень і вночі.

– Я поличку вішаю!

– Вісім років поспіль?

– Це вже друга. *** Днями переїхав на нову квартиру, вирішив що треба налагоджувати дружбу з сусідами. Потримав бабці двері в під'їзд, вона виказала довіру й поділилася інформацією що в сміттєвому баку лежать 2 бомжі. *** – Здрастуйте, я ваша сусідка, у вас зі стояком все нормально, а то у мене внизу все мокре. *** Я тепер знаю, що таке умовний рефлекс. Я зазвичай в під'їзді з друзями стою між третім і четвертим поверхами, а зараз стояв між другим і третім. Повз тітка пройшла, яка живе на четвертому, на автоматі намагалася відкрити двері на третьому! *** Питання на жіночому форумі:

– У мого сусіда Вай-Фай називається "23 см". Як дізнатися, з якої квартири цей сусід? *** Коротше, підстриг я газон і зайшов до мого сусіда – запитати, чи є у нього мішок для трави.

Він зайшов у будинок... і повернувся з маленьким целофановим пакетиком.

Здається, у мене з'явився новий друг. *** У сусіда перфоратор, зате у мене піаніно. Ремонти закінчуються, а музика вічна! *** – Гей, сусід, твоя собака кусається?

– Заходь, заходь! Мені й самому цікаво, вона у мене другий день… *** Новий будинок, ще навіть не вирішені всі справи з містом, заселений десь на третину, відчайдушно йдуть ремонти.

І хтось регулярно мочиться або в ліфті або на сходах.

Як увімкнуть камери, будемо всім під'їздом дивитися в очі цьому ссиклу. З консьєржем я вже домовився. *** – Це просто обурливо! Ваша собака з'їла моє курча!

– Дякую що попередили. Сьогодні вона не отримає вечері. *** Вирішив тут я позбутися сусіда з дрилем і написав на стіні між поверхами: "Гена, я вагітна" (його Геною звуть), тепер не свердлить, але краще б свердлив, тому що його дружина кричить другий день так, що перфоратор це квіточки! *** – Мене вкусила ваша бджола, – скаржиться дачник сусідові, пасічнику-любителю.

– Покажіть, яка саме, і я її покараю як слід! *** – Мене сусідка так сексуально називає. Напевно, на інтим натякає.

– А як?

– Гондон. *** Сусіди не могли надивитися один на одного в замкові щілини.

До теми: Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя