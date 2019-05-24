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Європейський день сусідів: анекдоти, приколи та жарти
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Як кажуть, сусіди ближчі за родичів, адже при терміновій проблемі, ви звернетеся за допомогою саме до них! Ми підготували для вас кумедні жарти про стосунки між сусідами. Насолоджуйтеся!
Остання п'ятниця травня – Європейський день сусідів. Це чудовий привід завітати до сусідів. Важливо налагодити хороший контакт з усіма сусідами, починаючи з сусідів по шкільній парті й закінчуючи сусідами по будинку.
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***
– Сусід, що за фігня?! З вашою квартирою підлоготер впорався за два дні, а з нашою квартирою хлопчина возиться вже другий тиждень...
– Ха, так у мене доньці три роки, а вашій – вісімнадцять!
***
Якщо у красивої молодої заміжньої сусідки ліжко скрипить тільки одну хвилину за ніч, у вас є шанси.
***
Вічна дилема сусіда-холостяка: якщо випити ввечері – пропадає ранок.
Якщо не випити – пропадає вечір.
***
Сьогодні на дверях моєї квартири з'явився напис: "ШАНОВНІ СУСІДИ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ТАК ГОЛОСНО І ДОВГО ТРА%АТИСЯ! НЕМОЖЛИВО ЦЕ ЧУТИ!"
Це я написав. Зовнішня реклама, так би мовити.
***
– Діма, а що таке "зона ризикованого землеробства"?
– Це коли твій сусід вирощує на присадибній ділянці мак і коноплю – занадто великий ризик загриміти на справжню зону.
***
Нині добре припаркуватися – велика справа! Мої сусіди так вдало машину у дворі поставили, що тепер другий тиждень нікуди не ній не їздять. Мабуть, дуже шкода їм таке козирне місце втратити.
***
– Сусід, ти дістав уже стіни свердлити вдень і вночі.
– Я поличку вішаю!
– Вісім років поспіль?
– Це вже друга.
***
Днями переїхав на нову квартиру, вирішив що треба налагоджувати дружбу з сусідами. Потримав бабці двері в під'їзд, вона виказала довіру й поділилася інформацією що в сміттєвому баку лежать 2 бомжі.
***
– Здрастуйте, я ваша сусідка, у вас зі стояком все нормально, а то у мене внизу все мокре.
***
Я тепер знаю, що таке умовний рефлекс. Я зазвичай в під'їзді з друзями стою між третім і четвертим поверхами, а зараз стояв між другим і третім. Повз тітка пройшла, яка живе на четвертому, на автоматі намагалася відкрити двері на третьому!
***
Питання на жіночому форумі:
– У мого сусіда Вай-Фай називається "23 см". Як дізнатися, з якої квартири цей сусід?
***
Коротше, підстриг я газон і зайшов до мого сусіда – запитати, чи є у нього мішок для трави.
Він зайшов у будинок... і повернувся з маленьким целофановим пакетиком.
Здається, у мене з'явився новий друг.
***
У сусіда перфоратор, зате у мене піаніно. Ремонти закінчуються, а музика вічна!
***
– Гей, сусід, твоя собака кусається?
– Заходь, заходь! Мені й самому цікаво, вона у мене другий день…
***
Новий будинок, ще навіть не вирішені всі справи з містом, заселений десь на третину, відчайдушно йдуть ремонти.
І хтось регулярно мочиться або в ліфті або на сходах.
Як увімкнуть камери, будемо всім під'їздом дивитися в очі цьому ссиклу. З консьєржем я вже домовився.
***
– Це просто обурливо! Ваша собака з'їла моє курча!
– Дякую що попередили. Сьогодні вона не отримає вечері.
***
Вирішив тут я позбутися сусіда з дрилем і написав на стіні між поверхами: "Гена, я вагітна" (його Геною звуть), тепер не свердлить, але краще б свердлив, тому що його дружина кричить другий день так, що перфоратор це квіточки!
***
– Мене вкусила ваша бджола, – скаржиться дачник сусідові, пасічнику-любителю.
– Покажіть, яка саме, і я її покараю як слід!
***
– Мене сусідка так сексуально називає. Напевно, на інтим натякає.
– А як?
– Гондон.
***
Сусіди не могли надивитися один на одного в замкові щілини.
До теми: Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
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