Європейський день мов: На скільки відсотків ти поліглот?

Цьогоріч, у суботу, 26 вересня у світі відзначають Європейський день мов. З цієї нагоди підготували для тебе кілька питань – перевіримо твоє чуття іноземних слів.Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ми обрали відомі цитати, які написані різними європейськими мовами. Твоє завдання – визначити, якою ж мовою написані ці афоризми. Перевір себе!

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх