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Європейський день мов: На скільки відсотків ти поліглот?
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Цьогоріч, у суботу, 26 вересня у світі відзначають Європейський день мов. З цієї нагоди підготували для тебе кілька питань – перевіримо твоє чуття іноземних слів.Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Ми обрали відомі цитати, які написані різними європейськими мовами. Твоє завдання – визначити, якою ж мовою написані ці афоризми. Перевір себе!
ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!
ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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