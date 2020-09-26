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Європейський день мов: На скільки відсотків ти поліглот?

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Перевір, наскільки ти поліглот! - фото 1
Перевір, наскільки ти поліглот!

Цьогоріч, у суботу, 26 вересня у світі відзначають Європейський день мов. З цієї нагоди підготували для тебе кілька питань – перевіримо твоє чуття іноземних слів.Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ми обрали відомі цитати, які написані різними європейськими мовами. Твоє завдання – визначити, якою ж мовою написані ці афоризми. Перевір себе!

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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