ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

У переддень 1 вересня перевіримо, чи достатньо добре ти знаєш шкільну програму, адже дитячі питання можуть виявитися досить складними й завести у глухий кут. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

1 вересня розпочинається новий навчальний рік й з цієї нагоди згадаємо те, що давно вчили у школі. Зможете правильно відповісти на ті запитання, які має знати простий учень?

P.S. Можливо, це саме той довгоочікуваний момент, коли вам знадобляться ці знання через роки після закінчення школи.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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