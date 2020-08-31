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ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

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питання зі шкільної програми - фото 1
питання зі шкільної програми

У переддень 1 вересня перевіримо, чи достатньо добре ти знаєш шкільну програму, адже дитячі питання можуть виявитися досить складними й завести у глухий кут. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

1 вересня розпочинається новий навчальний рік й з цієї нагоди згадаємо те, що давно вчили у школі. Зможете правильно відповісти на ті запитання, які має знати простий учень?

P.S. Можливо, це саме той довгоочікуваний момент, коли вам знадобляться ці знання через роки після закінчення школи.

І ще: ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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