Партія Українська стратегія Гройсмана: список першої десятки політсили

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на передвиборчому з'їзді представив список своєї нової партії "Українська стратегія Гройсмана". Дізнайтеся, з ким чиновник піде на парламентські вибори 2019!

Після результатів президентських виборів прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що піде на парламентські вибори самостійно. Спробувати власні сили чиновник вирішив разом зі своєю партією "Українська стратегія Гройсмана" (УСГ). Ця політсила була заснована ще в 2015 році і мала назву "Вінницька європейська стратегія" (ВЄС).

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7 червня УСГ провела свій передвиборчий з'їзд та представила першу десятку списку.

Список партії Українська стратегія Гройсмана

Володимир Гройсман – прем'єр-міністр України з квітня 2016 року, а доти був головою Верховної Ради. У парламент пройшов за списком "Блоку Петра Порошенка". Євген Нищук – міністр культури України; актор, якого називали "голосом Майдану", оскільки саме він був головним ведучим сцени Помаранчевої революції і Євромайдану. Еміне Джапарова – перша заступниця міністра інформаційної політики, українська журналістка. Є кримською татаркою та активно займається цим напрямком в уряді. Лілія Гриневич – міністр освіти і науки. У 2014 році потрапила у парламент за списками "Народного фронту". Олександр Саєнко – міністр Кабінету Міністрів. Був соратником Володимира Гройсмана ще під час роботи у Вінниці. В уряді відповідає за реалізацію пріоритетних реформ та координацію роботи Секретаріату уряду. Павло Петренко – міністр юстиції, політик та юрист. Був членом партії "Народний фронт" Сергій Марченко – екс-заступник міністра фінансів та екс-заступник голови АП Порошенка. Андрій Тетерук – депутат від "Народного фронту", засновник добровольчого батальйону "Миротворець". У серпні 2014 року виходив з "Іловайського котла". Павло Яблонський – секретар Вінницької міськради. Віктор Єленський – депутат від "Народного фронту", відомий український релігієзнавець.

Відзначимо, що на вимогу президента Зеленського Володимир Гройсман подав заяву про відставку, проте Верховна Рада відмовилась його звільняти.

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