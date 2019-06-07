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Партія Українська стратегія Гройсмана: список першої десятки політсили

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Партія Гройсмана - фото 1
Партія Гройсмана

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на передвиборчому з'їзді представив список своєї нової партії "Українська стратегія Гройсмана". Дізнайтеся, з ким чиновник піде на парламентські вибори 2019!

Після результатів президентських виборів прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що піде на парламентські вибори самостійно. Спробувати власні сили чиновник вирішив разом зі своєю партією "Українська стратегія Гройсмана" (УСГ). Ця політсила була заснована ще в 2015 році і мала назву "Вінницька європейська стратегія" (ВЄС).

До теми: Оголошена дата, коли будуть дострокові парламентські вибори 2019

7 червня УСГ провела свій передвиборчий з'їзд та представила першу десятку списку.

Список партії Українська стратегія Гройсмана

  1. Володимир Гройсман прем'єр-міністр України з квітня 2016 року, а доти був головою Верховної Ради. У парламент пройшов за списком "Блоку Петра Порошенка".
  2. Євген Нищук – міністр культури України; актор, якого називали "голосом Майдану", оскільки саме він був головним ведучим сцени Помаранчевої революції і Євромайдану.
  3. Еміне Джапарова – перша заступниця міністра інформаційної політики, українська журналістка. Є кримською татаркою та активно займається цим напрямком в уряді.
  4. Лілія Гриневич – міністр освіти і науки. У 2014 році потрапила у парламент за списками "Народного фронту".
  5. Олександр Саєнко – міністр Кабінету Міністрів. Був соратником Володимира Гройсмана ще під час роботи у Вінниці. В уряді відповідає за реалізацію пріоритетних реформ та координацію роботи Секретаріату уряду.
  6. Павло Петренко – міністр юстиції, політик та юрист. Був членом партії "Народний фронт"
  7. Сергій Марченко – екс-заступник міністра фінансів та екс-заступник голови АП Порошенка.
  8. Андрій Тетерук – депутат від "Народного фронту", засновник добровольчого батальйону "Миротворець". У серпні 2014 року виходив з "Іловайського котла".
  9. Павло Яблонський – секретар Вінницької міськради.
  10. Віктор Єленський – депутат від "Народного фронту", відомий український релігієзнавець.

Відзначимо, що на вимогу президента Зеленського Володимир Гройсман подав заяву про відставку, проте Верховна Рада відмовилась його звільняти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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