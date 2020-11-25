Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Несподіваний поворот: iPhone 12 mini – одна з найменш популярних моделей лінійки

  • 17
iPhone 12 mini виявився не настільки популярним - фото 1
iPhone 12 mini виявився не настільки популярним

Авторитетний аналітик і інсайдер Мін Чі-Куо опублікував звіт, в якому розповів про актуальні та перспективні продажі новітніх смартфонів Apple серії iPhone 12, а також інших пристроїв компанії. Виявилося, iPhone 12 mini пасе задніх!

Експерт зазначив, що користувачі мало цікавляться найкомпактнішим iPhone 12 mini, але на сумарні продажі це не впливає.

Це цікаво: Експерти розповіли, яка собівартість нового iPhone 12

За словами Мін Чі-Куо, попри нижчий попит на iPhone 12 й iPhone 12 mini, темпи продажів компенсуються підвищеним інтересом покупців до моделей iPhone 12 Pro і Pro Max. При цьому він зазначив, що подібна динаміка збережеться аж до другої половини 2021 року.

Також аналітик заявив, що попит на новий iPad Air перевершив початкові прогнози, а інформація про плани Apple випустити планшет з mini LED дисплеєм і підтримкою мереж п'ятого покоління ще більше посприяє зростанню продажів цієї серії пристроїв.

Несподіваний поворот: iPhone 12 mini – одна з найменш популярних моделей лінійки - фото 436606
Покупці схильні до iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

Одночасно зі смартфонами та планшетами хороший попит мають "розумні" годинники Apple Watch Series 6 і Watch SE, а також новітні комп'ютери та ноутбуки на базі платформи Apple Silicon M1. Водночас очікується незначне зниження поставок гарнітур AirPods на рівні 5% – 10%. Причин тому кілька: обмежений обсяг компонентів, вибір компанією Apple iPhone 12 як пріоритетного продукту, а також очікування компанії реалізувати достатню кількість аксесуарів шляхом відсутності комплектної гарнітури у новій лінійці смартфонів.

На думку Мін Чі-Куо, Apple продовжує працювати над новими навушниками AirPods 3, але їх реліз може бути відкладений на другу половину 2021 року.

Читайте також: Блогер назвав головний недолік Apple Mac mini: відео

Джерело: MyFixGuide
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1836
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 260
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 229
Загрузка...
Новини