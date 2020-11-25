Несподіваний поворот: iPhone 12 mini – одна з найменш популярних моделей лінійки

Авторитетний аналітик і інсайдер Мін Чі-Куо опублікував звіт, в якому розповів про актуальні та перспективні продажі новітніх смартфонів Apple серії iPhone 12, а також інших пристроїв компанії. Виявилося, iPhone 12 mini пасе задніх!

Експерт зазначив, що користувачі мало цікавляться найкомпактнішим iPhone 12 mini, але на сумарні продажі це не впливає.

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За словами Мін Чі-Куо, попри нижчий попит на iPhone 12 й iPhone 12 mini, темпи продажів компенсуються підвищеним інтересом покупців до моделей iPhone 12 Pro і Pro Max. При цьому він зазначив, що подібна динаміка збережеться аж до другої половини 2021 року.

Також аналітик заявив, що попит на новий iPad Air перевершив початкові прогнози, а інформація про плани Apple випустити планшет з mini LED дисплеєм і підтримкою мереж п'ятого покоління ще більше посприяє зростанню продажів цієї серії пристроїв.



Покупці схильні до iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

Одночасно зі смартфонами та планшетами хороший попит мають "розумні" годинники Apple Watch Series 6 і Watch SE, а також новітні комп'ютери та ноутбуки на базі платформи Apple Silicon M1. Водночас очікується незначне зниження поставок гарнітур AirPods на рівні 5% – 10%. Причин тому кілька: обмежений обсяг компонентів, вибір компанією Apple iPhone 12 як пріоритетного продукту, а також очікування компанії реалізувати достатню кількість аксесуарів шляхом відсутності комплектної гарнітури у новій лінійці смартфонів.

На думку Мін Чі-Куо, Apple продовжує працювати над новими навушниками AirPods 3, але їх реліз може бути відкладений на другу половину 2021 року.

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