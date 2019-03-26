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Європарламент проголосував за скасування переведення годинників

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У ЄС проголосували за скасування переведення годинників - фото 1
У ЄС проголосували за скасування переведення годинників / ukranews

Депутати Європарламенту підтримали пропозицію скасувати обов'язкові переходи кожні півроку на літній час і назад на зимовий. Це голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, але стане основою дискусії у країнах ЄС для вироблення спільної позиції.

Згідно з діючими правилами, всі 28 країн Євросоюзу в останню неділю березня переводять годинники на одну годину вперед, а в останню неділю жовтня – на одну годину назад.

До слова: Коли переводять годинник на літній час 2019: дата переходу в Україні

Європарламент проголосував за скасування переведення годинників - фото 317084

Європарламент проголосував за те, щоб у 2021 році кожна країна ЄС самостійно вирішила, в якому часовому поясі – зимовому чи літньому – їй залишитися. Рішення Європарламенту не є остаточним – воно може змінитися після переговорів за участю всіх країн ЄС.

З пропозицією скасувати обов'язкове переведення годинників виступила Єврокомісія. У країнах ЄС пройшло соціологічне опитування за участю 4,6 мільйона осіб, за підсумками якого 84% респондентів виступили за скасування переведення годинників. Противники такого рішення відзначали, що близько 70% опитаних представляли тільки одну країну Євросоюзу – Німеччину.

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Джерело: reuters
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