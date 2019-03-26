27 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 березня, у світі відзначають Міжнародний день театру. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 27 березня вшановують Феодоровської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Ростислав, Михайло, Феодосій, Бенедикт, Венедикт, Федосій, Тодось​.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день театру

Всесвітній день нефролога

1860 — Американець Майкл Бірн запантетував коркотяг (штопор).

1914 — Видатний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год.

1994-ий – в Україні відбулись перші після розпаду СРСР парламентські вибори, а президентом став Леонід Кучма.

Міжнародний день театру

Хто народився 27 березня

1863 — Генрі Ройс, британський підприємець та засновник компанії "Роллс Ройс"

1911 — Михайло Сорока, український правозахисник, діяч ОУН, учасник Кенгірського повстання в’язнів проти СРСР.

1916 — Іван Чиженко, український вчений у галузі електротехніки.

1918 — Ірина Банах-Твердохліб, українська художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва

1939 — Людмила Боярська, художник-постановник львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.

1963 — Квентін Тарантіно, американський кінорежисер.

1970 — Мерая Кері, американська поп -півачка.

1988 — Джессі Джей, британська поп-співачка.

День народження Квентіна Тарантіно / Thrillist

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

27 березня вважають днем Федора-скотаря, тому уважно ставляться до домашніх тварин та худоби. Також дотримувались прикмет щодо погоди. Якщо буде сонячна погода, то невдовзі прийде похолодання. Якщо пройдуть дощі з громом, то літо буде спекотним та сухим.

Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

27 березня не можна не можна точити ножі, а також плювати чи колоти дрова, адже так можна накликати нещастя.

Краще не дивитись у дзеркала. Раніше їх навмисно завішували тканиною.

Не можна погано поводитись з тваринами.​

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