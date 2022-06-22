У якому стані український бізнес зараз: результати опитування

Вторгнення російських окупантів змусило українців забути про нормальне життя, адже чимало хто втрати близьких, домівки та все, що мав. Яка ж ситуація з бізнесом зараз в Україні - читайте далі.

В Україні провели масштабне опитування серед 877 власників та СЕО підприємств, щоб оцінити збитки та ситуацію з українським бізнесом в умовах війни. Як зазначають у Мінцифри, за період з 24 лютого і до сьогодні загальні втрати малого та середнього бізнесу перетнули межу у 85 мільярдів доларів.

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І такі шокуючі цифри є цілком зрозумілими, адже 46,8% підприємств або зовсім зупинили роботу, або майже заморозили всі процеси. Ключовою проблемою під час війни залишається те, що є чимало факторів, які не дають можливості відновлюватись та продовжувати розвивати бізнес. У багатьох відсутній достатній капітал, а кількість платоспроможних клієнтів значно знизилась. Доповнює картину і те, що зараз дуже складно прогнозувати розвиток ситуації в країні.

Тільки 6% бізнесів зуміли побудувати стратегію та бізнес-плани у нових умовах. Але навіть це не заважає чималій кількості українських підприємців продовжувати підтримувати державу у цей складний час:

38,4% працівників та керівників допомагають самостійно по змозі;

працівників та керівників допомагають самостійно по змозі; у 31,5% випадків це є важливою частиною всього бізнесу та колективу;

випадків це є важливою частиною всього бізнесу та колективу; 23,5% допомагає шляхом розвитку бізнесу й робочих місць;

допомагає шляхом розвитку бізнесу й робочих місць; лише 6,6% не мають можливості допомогти.

Також відновлення бізнесу в Україні залежить і від ситуації в регіонах. За результатами опитування 75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА та територіальних громад, щоб відновити розвиток підприємництва на місцевому рівні, – зауважують у Мінцифри.

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