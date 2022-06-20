Яких змін зазнали Google-запити від початку повномасштабної війни

Компанія Google щорічно публікує звіт своїх найпопулярніших запитів. І в Україні вони зазвичай були російською мовою. Але після 24 лютого ситуація кардинально змінилась.

Дослідження Serpstat продемонструвало найпопулярніші запити у Google серед українців. Про це розповіло видання Vector.

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Дослідники Serpstat вирішили перевірити популярні пошукові запити:

купити ліки онлайн — купить лекарства онлайн;

відстежити посилку — отследить посылку;

дивитись футбол — смотреть футбол;

курси англійської мови — курсы английского языка;

новини — новости;

перекладач — переводчик;

нова пошта — новая почта;

рецепти — рецепты.

Результати їх, як і нас, дуже зацікавили. Розберімось, про що вони свідчать.

До початку повномасштабного вторгнення українці шукали все здебільшого російською мовою. Йдеться про 75% запитів. Але після 24 лютого частка запитів українською зросла до 35%. У компанії переконані, що це відмінна можливість для CEO-фахівців, а також контент-маркетологів. А все тому, що буде можливість зайняти ті ніші, які раніше були за російськомовними ресурсами.

А ще результати за запитами, вказаними вище, свідчать, що їх Google видає мовою регіону, в якому перебуває користувач. Тож 95% результатів наші земляки отримують саме українською мовою. Натомість російською 4,6%, а англійською – 0,2%.

Зазначимо, що позиції російськомовних сайтів досить скромні. Якщо говорити про першу десятку, то здебільшого там будуть україномовні ресурси.

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