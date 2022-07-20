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Європа потерпає від аномальної спеки

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Європа потерпає від аномальної спеки - фото 1

Уже не один рік Європа відчуває зміну клімату, що викликано глобальним потепління. У європейських країнах влітку панує аномальна спека.

За даними Space, уже в багатьох країнах побито температурні літні рекорди. Така тенденція, зокрема, підвищує ризик лісових пожеж та пошкодження ґрунту.

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У Великій Британії, яка відома теплим літом і хмарним небом, у вівторок (19 липня) термометри вперше в історії досягли порога в 105 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм), – йдеться у джерелі.

Дані із супутників показали, що температура у Великій Британії досягла до рекордних 50 градусів Цельсія. Особливо спекотно було у столиці, та у прилеглих регіонах.

За кілька днів до того у Франції зафіксували температуру 40,4°C. Поки що найскладніша ситуація на Піренейському півострові. Температура там доходила до 47°C.

Крім того, продовжується боротьба з масштабними лісовими пожежами в Італії, Франції та Іспанії.

Європа потерпає від аномальної спеки - фото 509849

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