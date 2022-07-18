У Нью-Йорку назвуть вулицю на честь України

Міська влада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч Авеню та Коні-Айленд Авеню в Брукліні. Нова назва буде пов'язана з Україною.

Як пише постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в Twitter, Брайтон-Біч Авеню та Коні-Айленд Авеню у Нью-Йорку перейменують на Ukrainian Way (Український Шлях). Відповідний акт законодавства було ухвалено ще 14 липня.

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Район Брайтон-Біч, де розташовані авеню, є на півдні Брукліну. Він відомий із середини 1970-х років як місце проживання емігрантів із СРСР, в основному з України та Росії.

У Брайтон-Біч є багато російськомовних культурних закладів, шкіл, ресторанів та магазинів. Нова назва стане нагадуванням для всіх російськомовних жителів про криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022

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