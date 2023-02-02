У Львові уклали мапу з найціннішими мозаїками міста

На онлайн-карті вказані локації розташування мозаїк, їх назви, час створення і фотографії. Далі – більше подробиць!

Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради створило карту з найцікавішими мозаїками міста, пише Радіо Максимум з посиланням на Zahid.net.

Читайте також: На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну

Тепер на сайті управління є сторінка із затвердженим переліком мозаїчних творів. Майже до всіх творів під "ID" підв’язано посилання на облікові картки, що опрацювали Наталя Піддубна, Анна Жиган, Соня Прядко та Людмила Макійчук у 2019 році", – каже заступник начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Георгій Корнєєв.

Загалом у Львові нараховують приблизно 236 мозаїчних творів. У переліку і на карті – 88 з них, де позначені найбільш цінні з мистецької точки зору.

Також розробники планують доповнювати карту.

Створили також список мозаїк Львова, які затвердив виконком міськради, відповідно до якого власники об'єктів, де розміщені ці мозаїки, не можуть їх демонтувати, лише здійснювати ремонтні роботи.

Це цікаво: Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі