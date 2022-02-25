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Євробачення 2022 відбудеться без Росії: офіційна заява EBU
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На наступ російських військ на територію України реагують у всьому світі. І, ясна річ, що нам зараз не до Євробачення, але ми не можемо не тішитися тому факту, що цьогоріч воно пройде без представника з Росії. Це ще один сигнал того, що міжнародна арена засуджує дії окупанта!
В офіційній заяві Європейський мовний союз (EBU) наголосив, що жоден російський артист не братиме участь у цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення 2022, що відбудеться у Турині.
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Відповідне рішення EBU ухвалила за рекомендацією керівного органу Євробачення, Референтної групи, а також на основі правил заходу та цінностей EBU.
"Включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу", – підкреслюють у мовному союзі.
У EBU також додали, що
- продовжують захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню,
- об'єднує публіку, відзначає різноманітність через музику,
- а також об'єднує Європу на одній сцені.
Нагадаємо, що в середині 50-х років члени Європейського мовного союзу вирішили створити видовищну розважальну програму. Вона, на їхню думку, мала б сприяти культурному об'єднанню Європи після Другої світової війни. І хоч останні роки організатори Євробачення наголошують на тому, що пісенний конкурс поза політикою, реальність дещо інша. Країни-сусіди традиційно виставляють одна одній високі бали, щоб підтримувати хороші добросусідські та стратегічні відносини.
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