Євробачення 2022 відбудеться без Росії: офіційна заява EBU

На Євробаченні 2022 не буде представника з Росії

На наступ російських військ на територію України реагують у всьому світі. І, ясна річ, що нам зараз не до Євробачення, але ми не можемо не тішитися тому факту, що цьогоріч воно пройде без представника з Росії. Це ще один сигнал того, що міжнародна арена засуджує дії окупанта!

В офіційній заяві Європейський мовний союз (EBU) наголосив, що жоден російський артист не братиме участь у цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення 2022, що відбудеться у Турині.

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Відповідне рішення EBU ухвалила за рекомендацією керівного органу Євробачення, Референтної групи, а також на основі правил заходу та цінностей EBU.

"Включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу", – підкреслюють у мовному союзі.

У EBU також додали, що

продовжують захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню,

об'єднує публіку, відзначає різноманітність через музику,

через музику, а також об'єднує Європу на одній сцені.

Нагадаємо, що в середині 50-х років члени Європейського мовного союзу вирішили створити видовищну розважальну програму. Вона, на їхню думку, мала б сприяти культурному об'єднанню Європи після Другої світової війни. І хоч останні роки організатори Євробачення наголошують на тому, що пісенний конкурс поза політикою, реальність дещо інша. Країни-сусіди традиційно виставляють одна одній високі бали, щоб підтримувати хороші добросусідські та стратегічні відносини.

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