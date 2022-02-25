Повна ізоляція: МОК закликав відсторонити Росію та Білорусь від світового спорту

Міжнародний олімпійський комітет виступив з офіційною заявою після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Виконавча рада МОК заявила про рішуче засудження порушення олімпійського перемир'я урядом Росії, а також урядом Білорусі у зв'язку з його підтримкою в цьому, пише olympics.com.

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"Виконком МОК сьогодні закликає усі міжнародні спортивні федерації перенести чи скасувати свої спортивні заходи, заплановані у Росії чи Білорусі. Виконком МОК закликає не демонструвати російський чи білоруський державні прапори та не виконувати російський чи білоруський гімн на міжнародних спортивних змаганнях", – йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Міжнародні спортивні федерації мають врахувати порушення олімпійського перемир'я урядами Росії та Білорусі та віддати абсолютний пріоритет безпеці спортсменів.

Президент МОК Томас Бах

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