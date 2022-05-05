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Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
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Представники Латвії на Євробаченні 2022 переспівали хіт гурту Kalush Orchestra "Стефанія", який також звучатиме на сцені найпрестижнішого пісенного конкурсу. Це справді варто почути!
Гурт Citi Zēni, який представлятиме Латвію на Євробаченні 2022, зробив кавер на трек "Стефанія" Kalush Orchestra. Хоч команди і конкуруватимуть вже у першому півфіналі конкурсу, однак дуже тепло ставляться один до одного. До того ж латвійці палко підтримують Україну у цей важкий воєнний час. Ролик з несподіваною версією українського хіта з'явився на Суспільному.
І ще: Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова
Самі юнаки з Citi Zēni пояснюють, що мали кілька причин, щоб переспівати "Стефанію".
По-перше, це красива пісня. По-друге, коли ми були в таборі для написання пісень та писали пісні англійською вперше, ми справді слухали Kalush. Ми зрозуміли це лише декілька тижнів тому, коли переглядали свій плейлист. Тож подумали: "Окей, цей хлопець справді знає, що робить. Є й третя причина: сьогодні (4 травня) – День відновлення незалежності Латвійської Республіки від Радянського Союзу... і ми сподіваємось, що Україна незабаром знову поверне мир, – поділився фронтмен.
Відзначимо, що перший півфінал Євробачення 2022 в італійському Турині пройде вже 10 травня. Саме у ньому виступить і гурт Kalush Orchestra, і гурт Citi Zēni. Фінал конкурсу заплановано на 14 травня.
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