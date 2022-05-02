Суспільне повідомили, хто озвучить бали від України на Євробаченні 2022

Суспільне Мовлення організовує відбір представника від України, який виступатиме на Міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Також вони розповіли, хто з українських зірок зачитуватиме бали від України перед усіма глядачами.

Катерина Павленко, солістка гурту Go_A стане речницею на Євробаченні 2022 від України. Вона оголосить бали, які виставлять члени українського національного журі під час голосування.

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Минулого року на пісенному конкурсі Євробачення представниками від України був гурт Go_A. Їхній виступ з піснею "SHUM" посів загальне п'яте місце та друге місце за глядацьким голосуванням.

"Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам'ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим", – прокоментувала Катерина.

Цьогоріч у пісенному конкурсі Євробачення учасниками стануть 40 країн. У першому півфіналі, який відбуватиметься 10 травня, український гурт "Kalush Orchestra" виступатиме під шостим номером з піснею "Stefania".

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