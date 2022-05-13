Євробачення 2022: оголошено результати голосування у другому півфіналі

У Турині пройшов другий півфінал Євробачення 2022. Цього разу на місце у фіналі претендували 18 яскравих учасників, проте лише 10 з них вибороли шанс позмагатися за перемогу у головному пісенному конкурсі Європи. Детальніше про результати голосування читайте далі.

Так, сьогодні, 12 травня, у рамках другого півфіналу Євробачення 2022 перед глядачами виступили 18 виконавців та гуртів. Фанати проголосували за своїх фаворитів, і уже стала відома друга десятка артистів, які представлять свої країни у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу. Читайте, хто ж пройшов далі!

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Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 після другого півфіналу 12 травня

Бельгія

Чехія

Азербайджан

Польща

Фінляндія

Естонія

Австралія

Швеція

Румунія

Сербія

Виступи фіналістів другого півфіналу

Бельгія: відео виступу

Чехія: відео виступу

Азербайджан: відео виступу

Польща: відео виступу

Фінляндія: відео виступу

Естонія: відео виступу

Австралія: відео виступу

Швеція: відео виступу

Румунія: відео виступу

Сербія: відео виступу

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