ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал

Другий півфінал Євробачення у Роттердамі 2021 починається сьогодні, 20 травня. У ньому за шанс виступити у фіналі поборються вже 17 країн. Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу на Радіо Maximum!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2021 триває у залі Rotterdam Ahoy в Роттердамі, передає Радіо Maximum. Вже 20 травня у другому півфіналі зійдуться представників 17 країн, лише 10 з яких зможуть пройти у фінал.

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Серед конкурсантів на сцені з'являться талановиті зірки з таких країн: Сан-Марино, Чехія, Естонія, Австрія, Греція, Модова, Польща, Сербія, Ісландія, Албанія, Грузія, Болгарія, Португалія, Латвія, Фінляндія, Данія та Швейцарія.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 – дивитися онлайн другий півфінал 20-05-2021:

Півфінал Євробачення 2021 можна дивитися ще за цим посиланням на офіційній фейсбук-сторінці.

Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення 2021:

Сан-Марино (Senhit – Adrenalina) Естонія (Uku Suviste – The Lucky One) Чехія (Benny Cristo – omaga) Греція (Stefania – Last Dance) Австрія (Vincent Bueno – Amen) Польща (RAFAŁ – The Ride) Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR) Ісландія (Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – 10 Years) Сербія (Hurricane – LOCO LOCO) Грузія (Tornike Kipiani – You) Албанія (Anxhela Peristeri – Karma) Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side) Болгарія (VICTORIA – Growing Up is Getting Old) Фінляндія (Blind Channel – Dark Side) Латвія (Samanta Tīna – The Moon Is Rising) Швейцарія (Gjon's Tears – Tout l'Univers) Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)

Відзначимо, що фінал Євробачення 2021 відбудеться вже у суботу, 22 травня. За перемогу у конкурсі змагатимуться 26 країн, серед яких і Україна.

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