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Результати другого півфіналу Євробачення 2021: які країни пройшли далі
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Другий півфінал Євробачення 2021 пройшов доволі напружено, адже за шанс потрапити у фінал конкурсу боролись 17 країн. Хто ж набрав найбільше балів від журі та глядачів - дізнавайтесь на Радіо Maximum.
Другий півфінал Євробачення 2021 у Нідерландах зібрав на арені Rotterdam Ahoy представників 17 країн, які 20 травня змагались за участь у фіналі пісенного конкурсу, передає Радіо Maximum. Однак тільки 10 отримали зуміли пройти далі та долучитись до переможців першого півфіналу, країн "Великої п'ятірки" (Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія та Іспанія) та Нідерландів.
І ще: Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
Учасники Євробачення прагнули отримати за найбільшу кількість балів від глядачів та від членів національного журі. Відзначимо, що право голосувати має кожна з країн-учасниць. Всі вони могли віддати голос за будь-якого виконавця, окрім представника своєї держави.
Результати голосування: 2 півфінал 20 травня:
- Албанія
- Сербія
- Болгарія
- Молдова
- Португалія
- Ісландія
- Сан-Марино
- Швейцарія
- Греція
- Фінляндія
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021:
Дивіться виступ Албанії:
Дивіться виступ Сербії:
Дивіться виступ Болгарії:
Дивіться виступ Молдови:
Дивіться виступ Португалії:
Дивіться виступ Ісландії:
Дивіться виступ Сан-Марино:
Дивіться виступ Швейцарії:
Дивіться виступ Греції:
Дивіться виступ Фінляндії:
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