Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу

У Роттердамі розпочався фінал Євробачення 2021, де за звання переможців борються 26 учасників, серед яких і український гурт GO_A. Дивіться онлайн трансляцію конкурсу та вболівайте за свого фаворита!

Євробачення 2021 зібрало на сцені найхаризматичніших та найталановитіший, тож сьогодні, 22 травня, 26 країн будуть змагатись за перемогу у Роттердамі, передає Радіо Maximum. 20 із них пройшли завдяки результатам голосування глядачів та журі у двох півфіналах, ще шестеро – представники Великої п'ятірки та країни-господині шоу (Нідерланди) – отримали це право автоматично. Однак це не завадило кожному з учасників підкорити серця глядачів своєю унікальністю.

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Отож, фінал Євробачення 2021 розпочнеться о 22:00, а ім'я переможця престижного пісенного конкурсу оголосять близько 1-2 години у ніч на 21 травня. Дізнайтеся, хто ж отримає почесне звання та прийматиме Євробачення наступного року!

Євробачення 2021 – онлайн трансляція: дивитись фінал 22-05-2021

Фінал Євробачення 2021 можна дивитися ще за цим посиланням на офіційній фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, що букмекери уже теж спрогнозували переможця Євробачення 2021. Перше місце, на думку букмекерів, повинен посісти італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti E Buoni". Зауважимо, що у 2019 році Mahmood з піснею "Soldi" посів 2 місце, поступившись представнику з Нідерландів Дункану Лоренсу. Друга сходинка за учасницею з Франції Barbara Pravi. Вона виконає у фіналі пісню "Voilà". Що стосується "бронзового" призера Євробачення 2021, то ним, на думку букмекерів, має стати учасниця з Мальти Destiny Chukunyere, котра виконує пісню "Je Me Casse".

GO_A у рейтингу букмекерів посідає 4 місце. Але ми, звичайно ж, знаємо, що прогнози букмекерів можуть відрізнятися від фінального результату. Прикладом цього є перемога Джамали, котрій пророкували 3 місце перед фіналом пісенного конкурсу у 2016 році.

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