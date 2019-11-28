Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Євробачення 2020: з'явився логотип пісенного конкурсу

  • 23
Євробачення 2020: з'явився логотип пісенного конкурсу - фото 1

На офіційному сайті конкурсу з'явився логотип Євробачення 2020. Дизайн символізує 65-річчя конкурсу, а також 41 країну-учасницю пісенного конкурсу у 2020 році.

Новий логотип являє собою абстрактне уявлення кольорів прапора 41 країни, які візьмуть участь в Євробаченні 2020. Нагадаємо, що міжнародний конкурс в наступному році відбудеться в Роттердамі.

І ще: Євробачення 2020: оголошено офіційне гасло пісенного конкурсу

"Цей дизайн відповідає характеристикам нідерландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, універсальний", – говорить Сітце Баккер, виконавчий продюсер Євробачення 2020.

Ефектний дизайн також прекрасно доповнює гасло цьогорічного конкурсу "Open Up".

Євробачення 2020: з'явився логотип пісенного конкурсу - фото 370734
Євробачення 2020: з'явився логотип пісенного конкурсу - фото 370733

Читайте також: Шведська школярка Грета Тунберг виявилася дочкою зірки Євробачення

Джерело: eurovision
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 658
Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
  • 25 листопада, 12:13
  • 7112
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 2547
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура