Євробачення 2020: з'явився логотип пісенного конкурсу

На офіційному сайті конкурсу з'явився логотип Євробачення 2020. Дизайн символізує 65-річчя конкурсу, а також 41 країну-учасницю пісенного конкурсу у 2020 році.

Новий логотип являє собою абстрактне уявлення кольорів прапора 41 країни, які візьмуть участь в Євробаченні 2020. Нагадаємо, що міжнародний конкурс в наступному році відбудеться в Роттердамі.

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"Цей дизайн відповідає характеристикам нідерландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, універсальний", – говорить Сітце Баккер, виконавчий продюсер Євробачення 2020.

Ефектний дизайн також прекрасно доповнює гасло цьогорічного конкурсу "Open Up".

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