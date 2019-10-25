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Євробачення 2020: оголошено офіційне гасло пісенного конкурсу

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Гасло Євробачення 2020 - фото 1
Гасло Євробачення 2020 / eurovision

Стало відомо, під яким гаслом пройде 65-й ювілейний міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020. Про це було оголошено в новому відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

В офіційній заяві зазначається, що нове гасло відображає атмосферу Нідерландів, де відбудеться Євробачення 2020. Так, пісенний конкурс наступного року пройде під слоганом "Відкрийся" (Open Up).

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"Слоган "Відкрийся" вичерпний. Відкриємося один одному. Відкрийся музиці. Відкрийся Роттердаму. Відчуйте свободу завершити цей слоган на свій розсуд. Так ми краще пізнаємо один одного", – прокоментував гасло виконавчий продюсер конкурсу Сітце Баккер.

На сьогодні 39 країн підтвердили свою участь в конкурсі Євробачення 2020. Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий – 14 травня, в той час як гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня.

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Джерело: eurovision
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