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Шведська школярка Грета Тунберг виявилася дочкою зірки Євробачення

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Грета Тунберг з мамою - фото 1
Грета Тунберг з мамою / svd

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг, про емоційний виступ якої говорить увесь світ, виявилася донькою відомої шведської оперної співачки та зірки Євробачення.

Шведська школярка Грета Тунберг, яка в понеділок, 23 вересня, виступила на саміті ООН в Нью-Йорку, як з'ясувалося, є дочкою відомої шведської оперної співачки Малени Ерман.

До слова: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

48-річна артистка прославилася на весь світ завдяки участі в Євробаченні у 2009 році. Ерман тоді була визнана однією з найяскравіших учасниць пісенного конкурсу завдяки своєму ефектному виступу з піснею La Voix.

Дивіться також: Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному

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