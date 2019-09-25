Шведська школярка Грета Тунберг виявилася дочкою зірки Євробачення

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг, про емоційний виступ якої говорить увесь світ, виявилася донькою відомої шведської оперної співачки та зірки Євробачення.

Шведська школярка Грета Тунберг, яка в понеділок, 23 вересня, виступила на саміті ООН в Нью-Йорку, як з'ясувалося, є дочкою відомої шведської оперної співачки Малени Ерман.

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48-річна артистка прославилася на весь світ завдяки участі в Євробаченні у 2009 році. Ерман тоді була визнана однією з найяскравіших учасниць пісенного конкурсу завдяки своєму ефектному виступу з піснею La Voix.

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