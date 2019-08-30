Євробачення 2020: стало відомо, яке місто буде приймати конкурс

Наймасштабніший в Європі пісенний конкурс Євробачення у 2020 році прийме Роттердам. Про це повідомили на офіційному YouTube-каналі заходу Eurovision Song Contest.

Таке рішення прийняли EBU, представники Євробачення, а також голландські мовники. Спочатку пропонувалося подати п'ять міст, але в підсумку кількість претендентів звузилося до Роттердама і Маастрихта. Гаага, Бреда і Амстердам самі відмовилися від проведення конкурсу.

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"Роттердам проявив фантастичний ентузіазм і відданість справі, він також має у своєму розпорядженні можливості для прийому делегацій з більш ніж 40 країн", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що фінал Євробачення 2020 пройде в конференц-центрі Rotterdam Ahoy 16 травня наступного року.

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