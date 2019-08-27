Варто побачити: найкращі музичні кліпи року за версією MTV VMA – 2019

Названо найкращі музичні відео за рік, які отримали премію MTV VMA – 2019. Біллі Айліш, Тейлор Свіфт та Аріана Гранде поборолися у багатьох номінаціях, адже їхні яскраві кліпи точно варто побачити. Зацініть!

Церемонія премії за найкращі музичні відео року MTV VMA – 2019 відбулась у ніч на 27 серпня у США. Традиційно, найбільше номінацій зібрали співачки Тейлор Свіфт та Аріана Гранде – аж по 10. І зовсім трішки від них відстала юна зірка Біллі Айліш, яка стрімко підкорює публіку по всьому світу. У 17-річної американки були шанси у 9 номінаціях.

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Врешті, дівчина стала найкращим новим виконавцем та проривом року, а також отримала статуетку за найкращий монтаж. А от Гранде стала найкращим артистом 2019 із найкращою художньою роботою, поки Свіфт забрала статуетки за найкраще відео, найкращі візуальні ефект та сенс.

А от хітом року однозначно став трек Lil Nas X – Old Town Road, який навряд чи хтось ще не чув. Готові оцінити відео усіх переможців?

Найкраща пісня року: Lil Nas X – Old Town Road

Найкращий кліп року, а також найкращий кліп з сенсом: Taylor Swift – You Need To Calm Down

Найкраща колаборація: Shawn Mendes, Camila Cabello – Senorita

Найкраще поп-відео: Jonas Brothers – Sucker

Найкраще хіп-хоп відео: Cardi B – Money

Найкраще танцювальне відео: The Chainsmokers – Call You Mine [ft. Bebe Rexha]

Найкраще рок-відео: Panic! At the Disco – High Hopes

Найкращі візуальні ефекти на відео: Taylor Swift – ME! [ft. Brendon Urie]

Найкращий монтаж: Billie Eilish – bad guy

Найкраща художня робота: Ariana Grande – 7 rings

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