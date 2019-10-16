ТОП-100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC

BBC опублікували щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу. У цьогорічному списку, на жаль, немає українок, натомість є екоактивістка Грета Тунберг, конгресвумен Олександрія Окас-Кортес і актриса Ялица Апарісіо, котра виконала головну роль в оскароносній "Ромі" Альфонсо Куарона.

У списку BBC представлені жінки з різних країн світу – вчені, політики, активістки, правозахисниці, спортсменки, танцівниці та багато інших. Усі вони поділені на шість категорій – "Земля", "Наука", "Лідерство", "Творчість", "Спорт" і "Ідентичність".

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Серед них темношкіра балерина Прешіс Адамс, котра ініціювала розмову про те, щоб пуанти були у тон кольору шкіри танцівниці; правозахисниця і трансгендерна жінка Ніша Аюб, котра три місяці провела в чоловічій в'язниці за законом шаріату, що забороняє чоловікам носити жіночий одяг, після цього стала активно підтримувати кампанії, що захищають права меншин, і заснувала SEED Foundation; легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, четверта найшвидша спринтерка на планеті в забігу на 100 метрів, найдоросліша зі спортсменок, які коли-небудь отримували подібний титул, і перша мама, котрій це вдалося.

Нагадаємо, торік у списку 100 найвпливовіших і надихаючих жінок була українка Лариса Михальцова, мешканка села Калинівка Миколаївської області, котра вперше стала моделлю у 63 роки.

З повним переліком найвпливовіших жінок за версією BBC можна ознайомитися за цим посиланням.

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