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Євробачення 2020: Амстердам відмовився прийняти конкурс

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Де пройде Євробачення 2020 - фото 1
Де пройде Євробачення 2020

Євробачення 2020 пройде у Нідерландах, адже саме голландський співак Дункан Лоуренс переміг у пісенному конкурсі у 2019 році. Однак місто проведення все ще залишається під питанням.

У столиці Нідерландів Амстердам не збираються приймати престижний конкурс Євробачення через відсутність місця для проведення.

Це цікаво: Євробачення 2019: організатори назвали нову ТОП-5 учасників конкурсу

Виявилось, що найбільші концертні зали заброньовані без можливості скасування, а інші надто маленькі для таких масштабів. Влада міста навіть розглядала ідею провести Євробачення 2020 у стилі фестивалю, однак влаштувати такий захід просто неба доволі складно.

Додамо, що від проведення конкурсу також встигли відмовитись Бреда та Гаага, однак є ще 5 міст-претендентів, серед яких Маастрихт, Арнем, Хертогенбос, Утрехт та Роттердам. У Нідерландах повинні прийняти фінальне рішення щодо місця для Євробачення вже у серпні.

Пісня Дункана Лоуренса з Нідерландів, який переміг на Євробаченні 2019:

Читайте також: Дункан Лоуренс – переможець Євробачення 2019: біографія і цікаві факти

Джерело: hromadske
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