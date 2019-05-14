ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня

Перший півфінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться сьогодні, 14 травня. Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу на Радіо МАКСИМУМ!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві у виставковому центрі Ізраїльський центр ярмарків.

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У 2019 році на Євробаченні змагатиметься 41 учасник. Туреччина, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Болгарія, а також Україна вирішили не брати участі у конкурсі. Зокрема Україна не відправила представника на Євробачення через скандал зі співачкою MARUV.

У першому півфіналі виступлять представники 17 країн: Білорусь, Угорщина, Кіпр, Польща, Сербія, Словенія, Фінляндія, Чорногорія, Чехія, Австралія, Бельгія, Греція, Грузія, Ісландія, Португалія, Сан-Марино та Естонія.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 – дивитися онлайн півфінал 14-05-2019:

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2019:

Кіпр Чорногорія Фінляндія Польща Словенія Чехія Угорщина Білорусь Сербія Бельгія Грузія Австралія Ісландія Естонія Португалія Греція Сан-Марино

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