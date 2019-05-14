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ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня

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Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2019 - фото 1
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2019

Перший півфінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться сьогодні, 14 травня. Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу на Радіо МАКСИМУМ!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві у виставковому центрі Ізраїльський центр ярмарків.

І ще: Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

У 2019 році на Євробаченні змагатиметься 41 учасник. Туреччина, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Болгарія, а також Україна вирішили не брати участі у конкурсі. Зокрема Україна не відправила представника на Євробачення через скандал зі співачкою MARUV.

У першому півфіналі виступлять представники 17 країн: Білорусь, Угорщина, Кіпр, Польща, Сербія, Словенія, Фінляндія, Чорногорія, Чехія, Австралія, Бельгія, Греція, Грузія, Ісландія, Португалія, Сан-Марино та Естонія.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 – дивитися онлайн півфінал 14-05-2019:

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2019:

  1. Кіпр
  2. Чорногорія
  3. Фінляндія
  4. Польща
  5. Словенія
  6. Чехія
  7. Угорщина
  8. Білорусь
  9. Сербія
  10. Бельгія
  11. Грузія
  12. Австралія
  13. Ісландія
  14. Естонія
  15. Португалія
  16. Греція
  17. Сан-Марино

Читайте також: До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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