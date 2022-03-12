єВорог: новий бот для інформації про пересування окупантів

Українці можуть допомогти ЗСУ боротись з окупантами різними способами: фінансовою підтримкою, волонтерством та інформуванням про розміщення російських військових. Саме для останнього створили новий чатбот єВорог.

У Мінцифри створили ще один дуже корисний чатбот під назвою "єВорог", завдяки якому кожен може допомогти українській армії знайти місце перебування окупантів. Для цього достатньо зробити фото та/або відео російських військових та їхньої техніки та надіслати через смартфон у чатбот в соцмережі Telegram.

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Як надіслати дані у чатбот єВорог:

Оберіть Авторизуватися та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли ділитись фейковими фото чи відео, а також передання інформації було якіснішим; Оберіть, що саме ви бачили:техніку чи окупантів; Надішліть фото або відеопідтвердження; Визначте область та вкажіть геолокацію, на якій було помічено ворога; Опишіть подробиці того, що побачили

Інструкція до чатбота єВорог у відео

Одразу після перевірки ЗСУ отримають дані і тоді наші військові зможуть швидше знешкоджувати ворогів, адже відстежуватимуть їх переміщення у реальному часі.

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