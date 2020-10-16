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Євген Плужник – Вчись у природи творчого спокою: текст, аналіз та історія вірша

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вірш "Вчись у природи творчого спокою", автор – Євген Плужник - фото 1
вірш "Вчись у природи творчого спокою", автор – Євген Плужник

Вірш "Вчись у природи творчого спокою" авторства Євгена Плужника – один з найкращих прикладів пейзажної лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз поезії "Вчись у природи творчого спокою".

Вірш "Вчись у природи творчого спокою" зі збірки письменника Євгена Плужника (псевдонім – Кантемирянин) "Рання осінь".

"Вчись у природи творчого спокою" – це один з найвідоміших віршів Євгена Плужника. А поета вважають одним з кращих представників українського культурного середовища XX століття.

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Євген Плужник – Вчись у природи творчого спокою. Текст вірша

Вчись у природи творчого спокою
В дні вересневі. Мудро на землі,
Як від озер, порослих осокою,
Кудись на південь линуть журавлі.

Вір і наслідуй. Учневі негоже
Не шанувати визнаних взірців,
Бо хто ж твоїй науці допоможе
На певний шлях ступити з манівців?

"Вчись у природи творчого спокою" – слухайте вірш Євгена Плужника у виконанні диктора:

Історія написання вірша "Вчись у природи творчого спокою"

Євген Плужник з 1923 року працював перекладачем у редакціях, а вечорами продовжував самоосвіту й писав вірші.

Вірш "Вчись у природи творчого спокою" написаний у 1927 році. На цей час поет вже хворіє на туберкульоз. Євген Плужник ніби втікав від дійсності, заглиблюючись у свій власний світ, але прагнув передати нащадкам думку про те, що все минеться, а людина все одно буде бажати гармонії з довколишнім світом.

Поет наполягає, що до вічних цінностей та взірців, до яких варто звертатися, належить природа, у якій все гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот.

Дивитися відео "Життєвий і творчий шлях Євгена Плужника":

Аналіз вірша "Вчись у природи творчого спокою" Євгена Плужника

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

  • Рід: лірика
  • Жанр: пейзажна
  • Тема: взірець для творчої людини – природа, у якій все гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот
  • Головна думка: "вчись у природи творчого спокою" – потрібно вчитися у природи, прислухатися до свого серця, своєї натури як частки цієї природи
  • Ідея: захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії, заклик шанувати природу, тому що все минеться, а людина все одно буде бажати гармонії з довколишнім світом
  • Віршований розмір: ямб
  • Римування: перехресне
Євген Плужник – Вчись у природи творчого спокою: текст, аналіз та історія вірша - фото 430492

Художні засоби:

  • Епітети: визнаних взірців, творчого спокою, дні вересневі
  • Порівняння: як від озер, порослих осокою
  • Інверсія: дні вересневі
  • Риторичне запитання: хто ж твоїй науці допоможе На певний шлях ступити з манівців?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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