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Євген Плужник – Вчись у природи творчого спокою: текст, аналіз та історія вірша
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Вірш "Вчись у природи творчого спокою" авторства Євгена Плужника – один з найкращих прикладів пейзажної лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз поезії "Вчись у природи творчого спокою".
Вірш "Вчись у природи творчого спокою" зі збірки письменника Євгена Плужника (псевдонім – Кантемирянин) "Рання осінь".
"Вчись у природи творчого спокою" – це один з найвідоміших віршів Євгена Плужника. А поета вважають одним з кращих представників українського культурного середовища XX століття.
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Євген Плужник – Вчись у природи творчого спокою. Текст вірша
Вчись у природи творчого спокою
В дні вересневі. Мудро на землі,
Як від озер, порослих осокою,
Кудись на південь линуть журавлі.
Вір і наслідуй. Учневі негоже
Не шанувати визнаних взірців,
Бо хто ж твоїй науці допоможе
На певний шлях ступити з манівців?
"Вчись у природи творчого спокою" – слухайте вірш Євгена Плужника у виконанні диктора:
Історія написання вірша "Вчись у природи творчого спокою"
Євген Плужник з 1923 року працював перекладачем у редакціях, а вечорами продовжував самоосвіту й писав вірші.
Вірш "Вчись у природи творчого спокою" написаний у 1927 році. На цей час поет вже хворіє на туберкульоз. Євген Плужник ніби втікав від дійсності, заглиблюючись у свій власний світ, але прагнув передати нащадкам думку про те, що все минеться, а людина все одно буде бажати гармонії з довколишнім світом.
Поет наполягає, що до вічних цінностей та взірців, до яких варто звертатися, належить природа, у якій все гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот.
Аналіз вірша "Вчись у природи творчого спокою" Євгена Плужника
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Рід: лірика
- Жанр: пейзажна
- Тема: взірець для творчої людини – природа, у якій все гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот
- Головна думка: "вчись у природи творчого спокою" – потрібно вчитися у природи, прислухатися до свого серця, своєї натури як частки цієї природи
- Ідея: захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії, заклик шанувати природу, тому що все минеться, а людина все одно буде бажати гармонії з довколишнім світом
- Віршований розмір: ямб
- Римування: перехресне
Художні засоби:
- Епітети: визнаних взірців, творчого спокою, дні вересневі
- Порівняння: як від озер, порослих осокою
- Інверсія: дні вересневі
- Риторичне запитання: хто ж твоїй науці допоможе На певний шлях ступити з манівців?
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