На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Олександр Олесь – Чари ночі: текст, аналіз та історія вірша
-
- 19
Вірш "Чари ночі" авторства Олександра Олеся – один з улюблених віршів серед українців. У цій поезії поет показав, якою романтичною може бути інтимна лірика. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш та співати пісню. Також до вашої уваги текст та аналіз "Чари ночі".
Вірш "Чари ночі" зі збірки письменника Олександра Олеся (Олександра Кандиби) "З журбою радість обнялась".
"Чари ночі" – це найвідоміший вірш Олександра Олеся, який став пісенним романсом. Ця поезія – один з найкращих взірців інтимної лірики, який став народною піснею. Це справжня ода красі та любові, якими потрібно насолоджуватися тут і зараз, а не чекати кращих часів.
І ще: Крила – вірш Ліни Костенко, який має знати кожен українець
Олександр Олесь – Чари ночі. Текст вірша
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, –
Знов молодість не буде!
Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.
На мент єдиний залиши
Свій сум, думки і горе –
І струмінь власної душі
Улий в шумляче море.
Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмелій, впивайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся.
Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.
Відбились зорі у воді,
Летять до хмар тумани...
Тут ллються пахощі густі,
Там гнуться верби п'яні.
Як іскра ще в тобі горить
І згаснути не вспіла, –
Гори! Життя – єдина мить,
Для смерті ж – вічність ціла.
Чому ж стоїш без руху ти,
Коли ввесь світ співає?
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.
І сміло йди під дзвін чарок
З вогнем, з піснями в гості
На свято радісне квіток,
Кохання, снів і млості.
Загине все без вороття:
Що візьме час, що люди,
Погасне в серці багаття,
І захолонуть груди.
І схочеш ти вернуть собі,
Як Фауст, дні минулі...
Та знай: над нас – боги скупі,
Над нас – глухі й нечулі…"
...
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її –
Знов молодість не буде!"
"Чари ночі" – слухайте вірш Олександра Олеся у виконанні диктора:
Слухайте "Сміються, плачуть солов'ї" у виконанні Ніни Матвієнко:
Історія написання вірша "Чари ночі"
Романс "Чари ночі", вірші якого написав Олександр Олесь, зараз відомий під назвою першої строфи "Сміються, плачуть солов'ї". Автор написав слова ще у 1904 році, а відомою вона стала у 1960-ті у поєднанні з музикою Василя Безкоровайного.
Цей вірш поет Олександр Кандиба, він же Олександр Олесь, написав для своєї коханої у майбутньому дружини Віри Свадковської. Вони познайомилися у 1902 році у Слов'янську. У 1919 році письменник виїхав до Будапешта, а звідти вже до Праги у 1923 році, де він досяг вершини своєї творчості.
"Моя доля дивно нагадує долю кращих співців, – писав Олександр Олесь, – і якщо життя не обірве мої струни, я зіграю досі нечувані пісні".
До слова, романс у виконанні Ніни Матвієнко покладено на музику Г. Жуковського.
Аналіз вірша "Чари ночі" Олександра Олеся
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Рід: лірика (пейзажна, інтимна, філософська)
- Жанр: романс
- Тема: захоплення красою життя й красою кохання
- Головна думка: "ловити летючу мить життя"
- Ідея: заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить
- Віршований розмір: чотиристопний ямб
Художні засоби:
- Метафори: "тут ллються пахощі густі, там гнуться верби п'яні", "…уся земля тремтить в палких обіймах ночі"
- Персоніфікований образ: "весна іде назустріч нам", "весна бенкет справляє"
- Наскрізний паралелізм: "людина – природа"
- Прийом обрамлення: на початку й у фіналі поезії повторюється строфа
До теми: 50 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
21:24Літаки Airbus навчать визначати наявність вірусів у пасажирів
-
21:0017 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:444 деталі інтимного життя, про які вона залюбки розповість своїм подругам
-
20:22Фанати чекали кілька років: Hurts випустили сингл Voices
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Олександр Олесь – Чари ночі: текст, аналіз та історія вірша
-
19:53Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
18:42Потужність Hummer H1 і Mercedes-AMG G 63 протестували перетягуванням канату
-
18:18Професійний фотограф протестував Sony Xperia 1 II, і він у захваті
-
18:00Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Учені виявили, чому чоловіки рідше носять захисні маски
-
17:30Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:26Не таке вже й корисне: учені виявили мікропластик у морському повітрі
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
16:46Секс по дружбі: у Нідерландах дали несподівану пораду самотнім людям на карантині
-
16:19Надя Дорофєєва розповіла про можливий дует з Дантесом
-
15:44У Volvo розповіли, як коронавірус вплине на вибір автомобілів у майбутньому
-
15:15Sony підтвердила дату виходу PlayStation 5: яка ціна
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
14:46Дві вагомі причини оновити свій OnePlus 7T
-
14:17Цей напій з імбиру допоможе при мігрені
-
13:46Японець перетворює повітряні кульки на витвори мистецтва
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
- 15 травня
-
21:54Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини