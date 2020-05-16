Олександр Олесь – Чари ночі: текст, аналіз та історія вірша

Вірш "Чари ночі" авторства Олександра Олеся – один з улюблених віршів серед українців. У цій поезії поет показав, якою романтичною може бути інтимна лірика. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш та співати пісню. Також до вашої уваги текст та аналіз "Чари ночі".

Вірш "Чари ночі" зі збірки письменника Олександра Олеся (Олександра Кандиби) "З журбою радість обнялась".

"Чари ночі" – це найвідоміший вірш Олександра Олеся, який став пісенним романсом. Ця поезія – один з найкращих взірців інтимної лірики, який став народною піснею. Це справжня ода красі та любові, якими потрібно насолоджуватися тут і зараз, а не чекати кращих часів.

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Олександр Олесь – Чари ночі. Текст вірша

Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють піснями в груди:

"Цілуй, цілуй, цілуй її, –

Знов молодість не буде!

Ти не дивись, що буде там,

Чи забуття, чи зрада:

Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши

Свій сум, думки і горе –

І струмінь власної душі

Улий в шумляче море.

Лови летючу мить життя!

Чаруйсь, хмелій, впивайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся.

Поглянь, уся земля тремтить

В палких обіймах ночі,

Лист квітці рвійно шелестить,

Траві струмок воркоче.

Відбились зорі у воді,

Летять до хмар тумани...

Тут ллються пахощі густі,

Там гнуться верби п'яні.

Як іскра ще в тобі горить

І згаснути не вспіла, –

Гори! Життя – єдина мить,

Для смерті ж – вічність ціла.

Чому ж стоїш без руху ти,

Коли ввесь світ співає?

Налагодь струни золоті:

Бенкет весна справляє.

І сміло йди під дзвін чарок

З вогнем, з піснями в гості

На свято радісне квіток,

Кохання, снів і млості.

Загине все без вороття:

Що візьме час, що люди,

Погасне в серці багаття,

І захолонуть груди.

І схочеш ти вернуть собі,

Як Фауст, дні минулі...

Та знай: над нас – боги скупі,

Над нас – глухі й нечулі…"

...

Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють піснями в груди:

"Цілуй, цілуй, цілуй її –

Знов молодість не буде!"

"Чари ночі" – слухайте вірш Олександра Олеся у виконанні диктора:

Слухайте "Сміються, плачуть солов'ї" у виконанні Ніни Матвієнко:

Історія написання вірша "Чари ночі"

Романс "Чари ночі", вірші якого написав Олександр Олесь, зараз відомий під назвою першої строфи "Сміються, плачуть солов'ї". Автор написав слова ще у 1904 році, а відомою вона стала у 1960-ті у поєднанні з музикою Василя Безкоровайного.

Цей вірш поет Олександр Кандиба, він же Олександр Олесь, написав для своєї коханої у майбутньому дружини Віри Свадковської. Вони познайомилися у 1902 році у Слов'янську. У 1919 році письменник виїхав до Будапешта, а звідти вже до Праги у 1923 році, де він досяг вершини своєї творчості.

"Моя доля дивно нагадує долю кращих співців, – писав Олександр Олесь, – і якщо життя не обірве мої струни, я зіграю досі нечувані пісні".

До слова, романс у виконанні Ніни Матвієнко покладено на музику Г. Жуковського.

Аналіз вірша "Чари ночі" Олександра Олеся

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Рід : лірика (пейзажна, інтимна, філософська)

: лірика (пейзажна, інтимна, філософська) Жанр : романс

: романс Тема : захоплення красою життя й красою кохання

: захоплення красою життя й красою кохання Головна думка : "ловити летючу мить життя"

: "ловити летючу мить життя" Ідея : заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить

: заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить Віршований розмір: чотиристопний ямб

Художні засоби:

Метафори : "тут ллються пахощі густі, там гнуться верби п'яні", "…уся земля тремтить в палких обіймах ночі"

: "тут ллються пахощі густі, там гнуться верби п'яні", "…уся земля тремтить в палких обіймах ночі" Персоніфікований образ : "весна іде назустріч нам", "весна бенкет справляє"

: "весна іде назустріч нам", "весна бенкет справляє" Наскрізний паралелізм : "людина – природа"

: "людина – природа" Прийом обрамлення: на початку й у фіналі поезії повторюється строфа

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